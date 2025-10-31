Джей Ди Вэнс объяснил, зачем Дональд Трамп возобновил ядерные испытания после 33-летнего перерыва

Джей Ди Вэнс объяснил причины возобновления ядерных испытаний в США.

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Венс заявил, что решение президента Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний после 33-летнего перерыва имеет ключевое значение для обеспечения национальной безопасности США.

«Это важная часть американской национальной безопасности — убедиться, что этот ядерный арсенал, который у нас есть, действительно функционирует должным образом», — сказал Вэнс во время общения с журналистами у Белого дома, которого цитирует Reuters.

По его словам, Соединенные Штаты уверены в надежности своего ядерного оружия, однако время от времени необходимо проводить проверки.

«Чтобы было понятно, мы знаем, что оно работает как следует, но со временем нужно держать это под контролем, и президент просто хочет убедиться, что мы это делаем», — добавил вице-президент.

Напомним, что Трамп заявил о намерении возобновить испытания ядерного оружия в США.

«Учитывая программы испытаний других стран, я поручил Министерству обороны начать испытания нашего ядерного оружия на равных условиях. Этот процесс начнется немедленно», — заявил американский президент.

