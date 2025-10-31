Практика судов
  1. В мире

Джей Ди Вэнс объяснил, зачем Дональд Трамп возобновил ядерные испытания после 33-летнего перерыва

13:42, 31 октября 2025
Джей Ди Вэнс объяснил причины возобновления ядерных испытаний в США.
Джей Ди Вэнс объяснил, зачем Дональд Трамп возобновил ядерные испытания после 33-летнего перерыва
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Венс заявил, что решение президента Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний после 33-летнего перерыва имеет ключевое значение для обеспечения национальной безопасности США.

«Это важная часть американской национальной безопасности — убедиться, что этот ядерный арсенал, который у нас есть, действительно функционирует должным образом», — сказал Вэнс во время общения с журналистами у Белого дома, которого цитирует Reuters.

По его словам, Соединенные Штаты уверены в надежности своего ядерного оружия, однако время от времени необходимо проводить проверки.

«Чтобы было понятно, мы знаем, что оно работает как следует, но со временем нужно держать это под контролем, и президент просто хочет убедиться, что мы это делаем», — добавил вице-президент.

Напомним, что Трамп заявил о намерении возобновить испытания ядерного оружия в США.

«Учитывая программы испытаний других стран, я поручил Министерству обороны начать испытания нашего ядерного оружия на равных условиях. Этот процесс начнется немедленно», — заявил американский президент.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

США Дональд Трамп ядерное оружие

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Большая Палата Верховного Суда разъяснила, как применять доктрину per incuriam

Большая Палата Верховного Суда впервые четко определила механизм квалификации выводов судов как per incuriam – сделанными по недосмотру (с лат. «per incuriam»), который позволяет игнорировать ошибочные прецеденты без применения формального отступления, если они основаны на отмененных нормах или очевидных юридических ошибках.

Государство создаст единый реестр своих долгов и расширит возможности частных исполнителей

Украина в очередной раз пытается решить проблему неисполнения судебных решений, в которых государство выступает должником, в частности за счёт расширения полномочий частных исполнителей.

Контролирующие органы привлекают украинцев к ответственности за нарушение кодекса, который отменен

После отмены Хозяйственного кодекса сложилась парадоксальная ситуация — протоколы продолжают составляться по недействующим нормам, а суды закрывают такие дела одно за другим.

Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Арсірій
    Руслан Арсірій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва