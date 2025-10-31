В Україні близько 27–30% громадян висловлюють недовіру до Європейського суду з прав людини – Латіф Гусейнов

Суддя Європейського суду з прав людини Латіф Гусейнов заявив, що рівень довіри не можна звести лише до соціологічних опитувань, адже він залежить як від об’єктивних, так і від суб’єктивних чинників.

Фото: Верховний Суд

Суддя Європейського суду з прав людини Латіф Гусейнов заявив, що питання суспільної довіри до судової влади, є складним і багатовимірним. За його словами, рівень довіри не можна звести лише до соціологічних опитувань, адже він залежить як від об’єктивних, так і від суб’єктивних чинників. Вирішальне значення при цьому мають незалежність суддів, їхня доброчесність, неупередженість і професійна компетентність.

На прикладі однієї зі справ проти Ісландії Латіф Гусейнов нагадав, що політичні рішення щодо призначення суддів можуть поставити під сумнів довіру до правосуддя.

Суддя звернув увагу, що в Україні близько 27–30 % громадян висловлюють недовіру до ЄСПЛ. Однією з можливих причин цього суддя назвав те, що майже 90 % заяв визнаються неприйнятними вже на початковому етапі розгляду, що може створювати у заявників відчуття несправедливості. Водночас суддя підкреслив, що сам факт звернення до ЄСПЛ українських суддів свідчить про їхню довіру до цього європейського механізму захисту прав людини.

Також Латіф Гусейнов також наголосив, що тривалість судових проваджень і невиконання рішень судів істотно впливають на сприйняття ефективності правосуддя. Він повідомив, що у ЄСПЛ раніше перебувало близько 160 тис. заяв, і навіть нині залишаються приблизно 62 тис. справ. Очікування розгляду може тривати 10–15 років і більше, що закономірно позначається на рівні громадської довіри.

Підсумовуючи, суддя ЄСПЛ підкреслив, що довіра до суду є наслідком якісного, неупередженого та законного здійснення правосуддя.

