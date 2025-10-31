Практика судов
В Украине около 27–30% граждан выражают недоверие к Европейскому суду по правам человека – Латиф Гусейнов

10:00, 31 октября 2025
Судья Европейского суда по правам человека Латиф Гусейнов заявил, что уровень доверия нельзя свести только к социологическим опросам, ведь он зависит как от объективных, так и субъективных факторов.
В Украине около 27–30% граждан выражают недоверие к Европейскому суду по правам человека – Латиф Гусейнов
Фото: Верховный Суд
Судья Европейского суда по правам человека Латиф Гусейнов заявил, что вопрос общественного доверия к судебной власти является сложным и многогранным. По его словам, уровень доверия нельзя сводить лишь к социологическим опросам, ведь он зависит как от объективных, так и от субъективных факторов. Решающее значение при этом имеют независимость судей, их добропорядочность, беспристрастность и профессиональная компетентность.

На примере одного из дел против Исландии Латиф Гусейнов напомнил, что политические решения относительно назначения судей могут поставить под сомнение доверие к правосудию.

Судья обратил внимание, что в Украине около 27–30 % граждан выражают недоверие к ЕСПЧ. Одной из возможных причин этого он назвал тот факт, что почти 90 % заявлений признаются неприемлемыми уже на начальном этапе рассмотрения, что может создавать у заявителей чувство несправедливости. В то же время судья подчеркнул, что сам факт обращения украинских судей в ЕСПЧ свидетельствует об их доверии к этому европейскому механизму защиты прав человека.

Также Латиф Гусейнов отметил, что продолжительность судебных производств и неисполнение судебных решений существенно влияют на восприятие эффективности правосудия. Он сообщил, что в ЕСПЧ ранее находилось около 160 тыс. заявлений, и даже сейчас остаются примерно 62 тыс. дел. Ожидание рассмотрения может длиться 10–15 лет и более, что закономерно сказывается на уровне общественного доверия.

Подводя итог, судья ЕСПЧ подчеркнул, что доверие к суду является результатом качественного, беспристрастного и законного осуществления правосудия.

