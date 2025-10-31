Практика судів
Поліція Шотландії буде застосовувати ШІ для прогнозування злочинів і ефективнішого розподілу сил

13:24, 31 жовтня 2025
Правоохоронці хочуть передбачати, де можуть статися злочини та швидше реагувати на них.
Фото: shutterstock
У Шотландії розкрили плани поліції щодо ширшого використання штучного інтелекту та технологій обробки даних — для прогнозування злочинів і ефективнішого розподілу сил у «гарячих точках» злочинності, пише Futurescot.

Заступниця головного констебля Поліції Шотландії Бекс Сміт повідомила, що відомство переходить до нової ери «інтелектуально керованої» поліцейської діяльності — щоб краще «передбачати, де злочини найімовірніше можуть статися», використовуючи аналітику даних і прогностичні моделі на основі ШІ.

«Наш бізнес-план визначає намір розвивати спроможності у сфері науки про дані, штучного інтелекту та аналітики. Завдяки кращому використанню аналітики даних ми зможемо виявляти закономірності та ефективніше передбачати, де можуть статися злочини. Це дозволить нам проводити цільові патрулювання та оперативніше реагувати на виклики», — сказала Сміт під час конференції Digital Justice & Policing у Глазго.

Поліція також планує використовувати технології для підвищення внутрішньої ефективності — автоматизації введення даних і усунення дублювання, щоб інформація автоматично передавалася між системами.

Окремо Сміт розповіла про національне розгортання камер, що носяться на формі поліцейських. З березня поліція почала оснащувати офіцерів пристроями, які активуються під час зупинки, арешту або обшуку. Станом на кінець жовтня понад 10 500 офіцерів уже мають такі камери.

Відеозаписи зберігаються протягом 30 днів і автоматично видаляються, якщо не становлять доказового матеріалу. Дані з камер тепер інтегровані у національну цифрову платформу обміну доказами (DESC), де ними можуть користуватися прокурори, адвокати, судді та співробітники судів. 

