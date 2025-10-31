Полиция Шотландии будет применять ИИ для прогнозирования преступлений и более эффективного распределения сил

Правоохранители хотят предугадывать, где могут произойти преступления, и быстрее реагировать на них.

Фото: shutterstock

В Шотландии раскрыли планы полиции по более широкому использованию искусственного интеллекта и технологий обработки данных — для прогнозирования преступлений и эффективного распределения сил в «горячих точках» преступности, пишет Futurescot.

Заместитель главного констебля полиции Шотландии Бекс Смит сообщила, что ведомство переходит в новую эру «интеллектуально управляемой» полицейской деятельности — чтобы лучше «предсказывать, где преступления наиболее вероятны», используя аналитику данных и прогностические модели на основе ИИ.

«Наш бизнес-план определяет намерение развивать возможности в области науки о данных, искусственного интеллекта и аналитики. Благодаря лучшему использованию аналитики данных мы сможем выявлять закономерности и эффективнее прогнозировать, где могут произойти преступления. Это позволит нам проводить целевые патрулирования и оперативнее реагировать на вызовы», — сказала Смит во время конференции Digital Justice & Policing в Глазго.

Полиция также планирует использовать технологии для повышения внутренней эффективности — автоматизации ввода данных и устранения дублирования, чтобы информация автоматически передавалась между системами.

Отдельно Смит рассказала о национальном внедрении нательных камер для полицейских. С марта полиция начала оснащать офицеров устройствами, которые активируются во время остановки, ареста или обыска. По состоянию на конец октября более 10 500 офицеров уже имеют такие камеры.

Видеозаписи хранятся в течение 30 дней и автоматически удаляются, если не представляют доказательственного материала. Данные с камер теперь интегрированы в национальную цифровую платформу обмена доказательствами (DESC), где ими могут пользоваться прокуроры, адвокаты, судьи и сотрудники судов.

