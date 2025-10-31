Практика судів
Омбудсман Дмитро Лубінець прокоментував напади на працівників ТЦК в Одесі та Кременчуці

11:05, 31 жовтня 2025
Уповноважений Верховної Ради з прав людини закликав всіх «діяти виключно в межах закону».
Омбудсман Дмитро Лубінець прокоментував напади на працівників ТЦК в Одесі та Кременчуці
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на нещодавні інциденти в Одесі та Кременчуці та закликав працівників територіальних центрів комплектування та громадян дотримуватися закону.

Зокрема, Лубінець заявив, що Офіс Омбудсмана реагує на повідомлення про можливі порушення прав громадян з боку працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Так, за його словами, до Офісу надходять звернення щодо неправомірних дій окремих співробітників, зокрема про випадки так званої «бусифікації», незаконного утримання, обмеження свободи та застосування фізичної сили.

«Це є неприпустимим та порушує  права людини. На кожен випадок, про який нам повідомляють або ми отримуємо інформацію зі ЗМІ та медіа, — ми завжди юридично реагуємо. Усі інциденти мають бути перевірені, а винні — притягнуті до відповідальності.», — наголосив Лубінець.

Водночас Омбудсман також застеріг, що останнім часом спостерігається інша небезпечна тенденція — емоційні та необдумані дії громадян у відповідь на дії ТЦК, які можуть мати трагічні наслідки.

Зокрема, лише за один день зафіксовано два серйозні інциденти:

«Такі дії як працівників ТЦК та СП, так і громадян — не лише порушення та злочини, а й удар по державі в умовах війни. Вони створюють не тільки загрозу життю та безпеці людей, але й допомагають ворогу досягати своєї мети — дискредитувати українські інституції, посіяти недовіру та розколоти суспільство», — підкреслив Омбудсман.

Лубінець закликав усіх діяти виключно в межах закону, поважати права людини та зберігати єдність.

