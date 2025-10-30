Практика судів
На 7-му кілометрі в Одесі люди перевернули бус ТЦК — що кажуть у терцентрі комплектування

11:13, 30 жовтня 2025
В Одесі конфлікт між місцевими та представниками ТЦК переріс у заворушення, у результаті чого люди перевернули та розбили мікроавтобус.
В Одесі на ринку «7-й кілометр» 30 жовтня стався конфлікт між місцевими жителями та представниками ТЦК під час проведення мобілізаційних заходів. На відео, знятому очевидцями, видно, як натовп людей оточив білий мікроавтобус, у якому, ймовірно, перебували співробітники ТЦК та СП. Згодом у транспорт почали кидати каміння й шини, після чого його перевернули.

Як повідомлялося, працівників ТЦК, яких врешті дістали з перевернутого буса, натовп вигнав з території ринку. В Одеському обласному ТЦК та СП вже прокоментували інцидент і представили власне бачення ситуації.

"Під час проведення мобілізаційних заходів в Одеському районі, військовослужбовці одного з районних ТЦК та СП зазнали групового нападу. Натовп цивільних осіб, застосувавши фізичну силу, сльозогінний газ та кийки, атакував військовослужбовців одного з ТЦК та СП. Внаслідок нападу пошкоджено службовий автомобіль, також є постраждалі серед військовослужбовців", - заявили у ТЦК.

Там назвали подію "спробою силового перешкоджання законним мобілізаційним заходам". 

"Жодне непогодження з діями державних органів не може виправдати насильство проти військовослужбовців, які виконують свій конституційний обов'язок", - зазначили у терцентрі комплектування.

Розслідування розпочато для встановлення та ідентифікації всіх осіб, причетних до конфлікту.

