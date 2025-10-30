На 7-м километре в Одессе люди перевернули автобус ТЦК — что говорят в терцентре комплектования

В Одессе конфликт между местными и представителями ТЦК перерос в беспорядки, в результате чего люди перевернули и разбили микроавтобус.

В Одессе на рынке "7-й километр" 30 октября произошел конфликт между местными жителями и представителями ТЦК во время проведения мобилизационных мероприятий. На видео, снятом очевидцами, видно, как толпа окружила белый микроавтобус, в котором, вероятно, находились сотрудники ТЦК и СП. Затем в транспорт начали бросать камни и шины, после чего его перевернули.

Как сообщалось, работников ТЦК, которых в итоге достали из перевернутого буса, толпа выгнала с территории рынка. В Одесском областном ТЦК и СП уже прокомментировали инцидент и представили свое видение ситуации.

"Во время проведения мобилизационных мероприятий в Одесском районе, военнослужащие одного из районных ТЦК и СП подверглись групповому нападению. Толпа гражданских лиц, применив физическую силу, слезоточивый газ и дубинки, атаковала военнослужащих одного из ТЦК и СП. В результате нападения поврежден служебный автомобиль, также есть пострадавшие среди военнослужащих", - заявили в ТЦК.

Там назвали событие "попыткой силового препятствования законным мобилизационным мерам".

"Никакое несогласие с действиями государственных органов не может оправдать насилие против военнослужащих, выполняющих свой конституционный долг", - отметили в терцентре комплектования.

Расследование начато для установления и идентификации всех лиц, причастных к конфликту.

