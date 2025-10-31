Омбудсмен Дмитрий Лубинец прокомментировал нападения на сотрудников ТЦК в Одессе и Кременчуге

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека призвал всех «действовать исключительно в рамках закона».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на недавние инциденты в Одессе и Кременчуге и призвал сотрудников территориальных центров комплектования и граждан соблюдать закон.

В частности, Лубинец заявил, что Офис Омбудсмена реагирует на сообщения о возможных нарушениях прав граждан со стороны работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

По его словам, в Офис поступают обращения относительно неправомерных действий отдельных сотрудников, в том числе о случаях так называемой «бусификации», незаконного удержания, ограничения свободы и применения физической силы.

«Это недопустимо и нарушает права человека. На каждый случай, о котором нам сообщают или мы получаем информацию из СМИ, мы всегда реагируем юридически. Все инциденты должны быть проверены, а виновные — привлечены к ответственности», — подчеркнул Лубинец.

В то же время Омбудсмен также предостерег, что в последнее время наблюдается другая опасная тенденция — эмоциональные и необдуманные действия граждан в ответ на действия ТЦК, которые могут иметь трагические последствия.

Так, всего за один день зафиксировано два серьезных инцидента:

«Такие действия как работников ТЦК и СП, так и граждан — не только нарушения и преступления, но и удар по государству в условиях войны. Они создают не только угрозу жизни и безопасности людей, но и помогают врагу достигать своей цели — дискредитировать украинские институты, сеять недоверие и раскалывать общество», — подчеркнул Омбудсмен.

Лубинец призвал всех действовать исключительно в рамках закона, уважать права человека и сохранять единство.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.