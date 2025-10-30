Практика судов
В Кременчуге на территории ТЦК произошла стрельба, есть раненые

18:03, 30 октября 2025
В результате инцидента в ТЦК есть пострадавшие.
Фото иллюстративное
В четверг, 30 октября, в Кременчуге Полтавской области на территории территориального центра комплектования произошла стрельба. Об этом сообщило Суспільне со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что в результате инцидента есть раненые.

Позже Полтавский областной ТЦК сообщил подробности инцидента.

«30 октября около 16:00 полиция сопроводила в сборный пункт Кременчугского районного ТЦК и СП военнообязанного гражданина. Во время оформления документов и обязательного осмотра, в ответ на вопрос сотрудника полиции о наличии запрещенных предметов или веществ, он достал пистолет (предварительно переделанный из травматического ТТ) и произвел несколько выстрелов. В результате двое военнослужащих получили ранения голени», — заявили в ТЦК.

В настоящее время военнослужащие находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает.

В ТЦК добавили, что стрелявший задержан полицией, продолжаются следственные действия.

«Посягательство на жизнь военнослужащего наказывается лишением свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы (статья 348 УК Украины)», — отметили в ТЦК.

Также в «Суспільному» добавили, что инцидент произошел при оформлении документов на прохождение ВВК. Подозреваемый – 1977 года рождения.

