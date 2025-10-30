У Кременчуці на території ТЦК сталася стрілянина, є поранені

Внаслідок інциденту у ТЦК є поранені.

У четвер, 30 жовтня, у Кременчуці Полтавської області на території ТЦК сталася стрілянина. Про це повідомило Суспільне з посиланням на своє джерело із правоохоронних органів.

Зазначається, що внаслідок інциденту є поранені.

Згодом Полтавський обласний ТЦК повідомив деталі інциденту.

«30 жовтня близько 16-ї години поліція супроводила до збірного пункту Кременчуцького районного ТЦК та СП військовозобов’язаного громадянина. Під час оформлення документів і обов'язкового огляду у відповідь на запитання працівника поліції щодо наявності заборонених предметів чи речовин, він дістав пістолет (попередньо переобладнаний з травматичного ТТ) і здійснив кілька пострілів. У результаті двоє військових отримали поранення гомілки», - заявили у ТЦК.

Наразі військовослужбовці перебувають в лікарні, їх життю нічого не загрожує.

У ТКЦ додали, що стрільця затримала поліція, тривають слідчі дії.

«Посягання на життя військовослужбовця карається позбавленням волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі (стаття 348 ККУ)», - заявили у ТЦК.

