Зеленський підписав закон про розширення функцій Державної спеціальної служби транспорту

Функції служби розширюються, зокрема, наведенням, будівництвом та ремонтом наплавних мостів та естакад.

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон №4631-IX (законопроект 13378 від 17.06.2025) щодо діяльності Державної спеціальної служби транспорту.

Згідно з документом, Державну спеціальну службу транспорту визначають як спеціалізоване військове формування у складі Міноборони, що займається:

будівництвом і відновленням об’єктів транспортної системи України в інтересах оборони;

технічним прикриттям, встановленням загороджень та охороною важливих об’єктів;

очищенням територій та акваторій від вибухонебезпечних предметів;

будівництвом та ремонтом військових інженерних і фортифікаційних споруд;

участю у ліквідації наслідків аварій, катастроф і стихійних лих.

Окрім того, раніше «Судово-юридична газета», розповідала про цей законопроект. Зокрема, стаття 2 Закону «Про правовий режим майна у Збройних Силах України» доповнюється частиною, за якою за рішенням Кабміну озброєння та бойова техніка, які є трофейним майном, можуть бути передані відповідним підприємствам державної форми власності з метою виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських і технологічних робіт, у тому числі із:

залученням іноземних суб'єктів господарювання (іноземних юридичних осіб),

органів іноземних держав як на території України, так і за її межами,

або передані іноземним державам, з якими укладено міжнародні договори з питань співробітництва у сфері безпеки та/або оборони.

