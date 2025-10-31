Зеленский подписал закон о расширении функций Государственной специальной службы транспорта

Функции службы расширяются, в частности, наведением, строительством и ремонтом понтонных мостов и эстакад.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон №4631-IX (законопроект 13378 от 17.06.2025) о деятельности Государственной специальной службы транспорта.

Согласно документу, Государственная специальная служба транспорта определяется как специализированное военное формирование в составе Минобороны, которое занимается:

строительством и восстановлением объектов транспортной системы Украины в интересах обороны;

техническим прикрытием, установкой заграждений и охраной важных объектов;

очисткой территорий и акваторий от взрывоопасных предметов;

строительством и ремонтом военных инженерных и фортификационных сооружений;

участием в ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий.

Функции службы расширяются, в частности, наведением, строительством и ремонтом понтонных мостов и эстакад.

Кроме того, ранее «Судебно-юридическая газета» рассказывала об этом законопроекте. В частности, статья 2 Закона «О правовом режиме имущества в Вооруженных Силах Украины» дополняется частью, согласно которой по решению Кабинета Министров вооружение и военная техника, являющиеся трофейным имуществом, могут быть переданы соответствующим предприятиям государственной формы собственности с целью выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, в том числе с:

привлечением иностранных субъектов хозяйствования (иностранных юридических лиц),

органов иностранных государств как на территории Украины, так и за ее пределами,

либо переданы иностранным государствам, с которыми заключены международные договоры о сотрудничестве в сфере безопасности и/или обороны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.