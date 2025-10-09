Трофейное оружие можно будет передавать органам иностранных государств – Рада приняла закон

Закон предусматривает, что по решению Кабмина вооружение и боевая техника, являющиеся трофейным имуществом, могут быть переданы для работ с привлечением иностранных предприятий, органов иностранных государств как на территории Украины, так и за ее пределами, либо переданы иностранным государствам.

Верховная Рада приняла закон о деятельности Государственной специальной службы транспорта (законопроект 13378).

Законопроектом статья 2 Закона «О правовом режиме имущества в Вооруженных Силах Украины» дополняется частью, согласно которой по решению Кабмина вооружение и боевая техника, которые являются трофейным имуществом, могут быть переданы соответствующим предприятиям государственной формы собственности с целью выполнения научно-исследовательских или опытно-конструкторских и технологических работ, в том числе с:

привлечением иностранных субъектов хозяйствования (иностранных юридических лиц),

органов иностранных государств как на территории Украины, так и за ее пределами,

как на территории Украины, так и за ее пределами, или переданы иностранным государствам, с которыми заключены международные договоры по вопросам сотрудничества в сфере безопасности и/или обороны.

Главное юридическое управление (ГЮУ) парламента указало, что такие положения вызывают замечания, поскольку не содержат критериев, которые будут приниматься во внимание при передаче вооружения и боевой техники, являющихся трофейным имуществом, в том числе с привлечением иностранных субъектов хозяйствования (иностранных юридических лиц), органов иностранных государств как на территории Украины, так и за ее пределами, для выполнения научно-исследовательских или опытно-конструкторских и технологических работ.

В изменениях к Закону «О Государственной специальной службе транспорта» предусмотрено, что Государственная специальная служба транспорта (ГССТ) является специализированным военным формированием, входящим в систему Министерства обороны, предназначенным для обеспечения устойчивого функционирования транспорта, строительства новых и/или восстановления поврежденных объектов единой транспортной системы Украины в интересах обороны государства.

К основным функциям ГССТ предлагается отнести, в частности:

организацию и выполнение задач по техническому прикрытию и строительству объектов единой транспортной системы Украины в интересах обороны государства;

единой транспортной системы Украины в интересах обороны государства; проведение работ по строительству новых и повышению сроков эксплуатации и пропускной способности действующих объектов единой транспортной системы Украины;

наведение, строительство, эксплуатация и ремонт (реконструкция) наплавных мостов и эстакад.

Однако, как отметило ГЮУ, в соответствии с Законом «О функционировании единой транспортной системы Украины в особый период» управление единой транспортной системой Украины в особый период осуществляет центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализующий государственную политику в сфере транспорта.

Таким образом, разными законами закрепляются схожие функции и полномочия как за ГССТ, так и за центральным органом исполнительной власти.

Новой редакцией предлагается отнести к основным задачам ГССТ, кроме охраны, еще и «оборону» объектов государственного значения единой транспортной системы.

Предполагается, что ГССТ, которая является специализированным военным формированием, входящим в систему Минобороны, предназначена, кроме как для обеспечения устойчивого функционирования транспорта, строительства новых и/или восстановления поврежденных объектов единой транспортной системы Украины в интересах обороны государства, еще и для строительства новых и/или восстановления поврежденных объектов и сооружений общевойскового и специального назначения, а также объектов недвижимости и инфраструктуры в сфере управления Минобороны.

И в связи с этим основной задачей ГССТ проектом предлагается предусмотреть капитальное строительство, реконструкцию объектов и сооружений общевойскового и специального назначения, в том числе военных инженерно-технических и фортификационных сооружений, а также объектов недвижимости и инфраструктуры в сфере управления Министерства обороны.

Однако, как заметило ГЮУ, учитывая статус ГССТ (что это, прежде всего, военное формирование, а потому имеет иное назначение, чем строительство, кроме того, имеет направленность непосредственно в сфере транспорта), вызывает сомнение возложение на ГССТ задач по строительству, реконструкции объектов недвижимости и инфраструктуры в сфере управления Министерства обороны.

Под термин «объекты недвижимости» подпадают не только военные городки, но и другой жилой фонд (жилые дома, в том числе и новостройки для военнослужащих, нуждающихся в улучшении жилищных условий, общежития, казармы, гостиницы и другие здания, включенные в жилищный фонд).

Кроме того, в связи с изложением в новой редакции статьи 4 Закона «О Государственной специальной службе транспорта» изменилась структура ГССТ. Так, в отличие от ее ныне действующей структуры, теперь не будет военизированной охраны ГССТ.

Однако, в действующем Законе «О Государственной специальной службе транспорта» остается положение о том, что Минобороны, координируя деятельность ГССТ, утверждает положение о военизированной охране ГССТ.

Проектом предлагаются изменения к полномочиям Генерального штаба Украины, в частности к норме, согласно которой Генеральный штаб ВСУ будет согласовывать решения о создании, реорганизации и ликвидации воинских частей ГССТ, а также их дислокации.

Однако согласно ч. 9 новой статьи 4 Закона (в редакции законопроекта) создание, реорганизация и ликвидация региональных органов военного управления, воинских частей, учебных воинских частей, предприятий, учреждений и организаций ГССТ в пределах общей численности и выделенных средств Государственного бюджета осуществляются по решению Министра обороны.

«В связи с этим возникает вопрос, на каком этапе Генеральный штаб Украины должен согласовывать решение Министра обороны Украины о создании, реорганизации или ликвидации воинской части: до того, как он примет решение, или уже после принятия такого решения; и может ли вообще Генеральный штаб Украины быть уполномочен «согласовывать» решение Министра обороны Украины. Вероятно, с учетом функций Генерального штаба Украины он может предоставлять предложения относительно создания, реорганизации и ликвидации определенных воинских частей, но никак не «согласовывать» решения Министра обороны», – отметило ГЮУ Верховной Рады.

