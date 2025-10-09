Трофейну зброю можна буде передавати органам іноземних держав – Рада прийняла закон

Закон передбачає, що за рішенням Кабміну озброєння та бойова техніка, які є трофейним майном, можуть бути передані для робіт із залученням іноземних підприємств, органів іноземних держав як на території України, так і за її межами, або передані іноземним державам.

Фото: Верховна Рада України

Верховна Рада прийняла закон щодо діяльності Державної спеціальної служби транспорту (законопроект 13378).

Законопроектом стаття 2 Закону «Про правовий режим майна у Збройних Силах України» доповнюється частиною, за якою за рішенням Кабміну озброєння та бойова техніка, які є трофейним майном, можуть бути передані відповідним підприємствам державної форми власності з метою виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських і технологічних робіт, у тому числі із:

залученням іноземних суб'єктів господарювання (іноземних юридичних осіб),

органів іноземних держав як на території України, так і за її межами,

або передані іноземним державам, з якими укладено міжнародні договори з питань співробітництва у сфері безпеки та/або оборони.

Головне юридичне управління парламенту вказало, що такі положення викликають зауваження, оскільки не містять критеріїв, що братимуться до уваги під час передачі озброєння та бойової техніки, які є трофейним майном, у тому числі із залученням іноземних суб'єктів господарювання (іноземних юридичних осіб), органів іноземних держав як на території України, так і за її межами, для виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських і технологічних робіт.

У змінах до Закону «Про Державну спеціальну службу транспорту» передбачено, що Державна спеціальна служба транспорту (ДССТ) є спеціалізованим військовим формуванням, що входить до системи Міністерства оборони, призначеним для забезпечення стійкого функціонування транспорту, будівництва нових та/або відновлення пошкоджених об'єктів єдиної транспортної системи України в інтересах оборони держави.

До основних функцій ДССТ пропонується віднести, зокрема:

організацію і виконання завдань з технічного прикриття та будівництва об’єктів єдиної транспортної системи України в інтересах оборони держави;

проведення робіт з будівництва нових та підвищення строків експлуатації і пропускної спроможності діючих об’єктів єдиної транспортної системи України;

наведення, будівництво, експлуатація і ремонт (реконструкція) наплавних мостів та естакад.

Однак, як зауважило ГЮУ, відповідно до Закону «Про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період» управління єдиною транспортною системою України в особливий період здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту.

Так, забезпечення функціонування усіх видів транспорту, технічного прикриття та відбудови шляхів сполучення в особливий період покладається на центральний орган виконавчої влади.

Таким чином, різними законами закріплюються схожі функції та повноваження як за ДССТ, так і за центральним органом виконавчої влади

Новою редакцією пропонується віднести до основних завдань ДССТ крім охорони, ще й «оборону» об'єктів державного значення єдиної транспортної системи.

Передбачається, що ДССТ, яка є спеціалізованим військовим формуванням, що входить до системи Міноборони, призначена, крім як для забезпечення стійкого функціонування транспорту, будівництва нових та/або відновлення пошкоджених об’єктів єдиної транспортної системи України в інтересах оборони держави, ще й для будівництва нових та/або відновлення пошкоджених об’єктів і споруд загальновійськового та спеціального призначення, а також об’єктів нерухомості та інфраструктури у сфері управління Міноборони.

І у зв’язку з цим основним завданням ДССТ проектом пропонується передбачити капітальне будівництво, реконструкцію об’єктів і споруд загальновійськового та спеціального призначення, у тому числі військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, а також об’єктів нерухомості та інфраструктури у сфері управління Міністерства оборони.

Однак, як зауважило ГЮУ, враховуючи статус ДССТ (що це, насамперед, є військове формування, а тому має інше призначення, ніж будівництво, крім того має напрямок безпосередньо у сфері транспорту), викликає сумнів щодо покладення на ДССТ завдань з будівництва, реконструкції об’єктів нерухомості та інфраструктури у сфері управління Міністерства оборони.

Під термін «об’єкти нерухомості» підпадають не лише військові містечка, а й інший житловий фонд (житлові будинки, в тому числі й новобудови для військовослужбовців, які потребують поліпшення житлових умов, гуртожитки, казарми, готелі та інші будівлі, що включені до житлового фонду).

Крім того, у зв’язку із викладенням в новій редакції статті 4 Закону «Про Державну спеціальну службу транспорту» змінилася структура ДССТ. Так, на відміну від її нині діючої структури, наразі не буде воєнізованої охорони ДССТ.

Однак, в чинному Законі «Про Державну спеціальну службу транспорту», залишається положення про те, що Міноборони, координуючи діяльність ДССТ, затверджує положення про воєнізовану охорону ДССТ.

Проектом пропонуються зміни до повноважень Генерального штабу України, зокрема до норми, згідно з якою Генеральний штаб ЗСУ погоджуватиме рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації військових частин ДССТ, а також їх дислокації.

Однак згідно з ч. 9 нової статті 4 Закону (в редакції законопроекту) створення, реорганізація і ліквідація регіональних органів військового управління, військових частин, навчальних військових частин, підприємств, установ та організацій ДССТ в межах загальної чисельності та виділених коштів Державного бюджету здійснюються за рішенням Міністра оборони.

«У зв’язку з цим виникає питання на якому етапі Генеральний штаб України має погоджувати рішення Міністра оборони України про створення, реорганізацію чи ліквідацію військової частини: до того як він прийме рішення чи вже після прийняття такого рішення; і чи взагалі Генеральний штаб України може бути уповноважений «погоджувати» рішення Міністра оборони України. Мабуть, з огляду на функції Генерального штабу України він може надавати пропозиції щодо створення, реорганізації та ліквідації певних військових частин, але ніяк не «погоджувати» рішення Міністра оборони», зауважило ГЮУ Верховної Ради.

Автор: Наталя Мамченко

