У ДПС нагадали правила сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

12:35, 31 жовтня 2025
Виконання податкового обов’язку може здійснюватися платником самостійно або за допомогою свого представника чи податкового агента.
У ДПС нагадали правила сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
Головне управління ДПС у Київській області нагадало правила сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Згідно Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 29.07.2022 року №163 (далі – Інструкція НБУ №163) та наказом Міністерства фінансів України від 22 березня 2023 року №148 «Про затвердження Порядку заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції під час сплати (стягнення) податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави, а також у разі їх повернення» (далі – Порядок №148) визначено перелік обов’язкових реквізитів платіжної інструкції.

А саме, заповнюються два обов’язкових поля  «Код виду сплати» та «Додаткова інформація запису».

Поле «Код виду сплати» - приймає значення з Додатку 1 до Порядку №148 «Перелік кодів видів сплати, які використовуються платниками».

Поле «Додаткова інформація запису» - заповнюється інформація щодо переказу коштів у довільній формі, а саме зазначається інформація щодо звітного (податкового) періоду, та дозвільного документа (без використання розділових знаків), тобто вписується в це поле, те що сплачується.

Платник податків відповідно до пп. 16.1.4 п. 16.1 ст. 16 Податкового кодексу України (далі – Податковий кодекс) зобов’язаний сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених Податковим кодексом та законами з питань митної справи.

Виконання податкового обов’язку може здійснюватися платником самостійно або за допомогою свого представника чи податкового агента (п. 36.4 ст. 36 Податкового кодексу).

Крім того звертаємо увагу, що відповідно до пункту 38.2 статті 38 Податкового кодексу сплата податку та збору здійснюється платником податку безпосередньо, а у випадках, передбачених податковим законодавством, – податковим агентом, або представником платника податку.

Пунктом 19.1 статті 19 Податкового кодексу визначено, що платник податків веде справи пов’язані зі сплатою податків, особисто або через свого представника. Представниками платника податків визначаються особи, які можуть здійснювати представництво його законних інтересів та ведення справ, пов’язаних із сплатою податків, на підставі закону або довіреності.

Якщо сплата платежів до бюджетів та фондів здійснюється платником безпосередньо, тобто кошти сплачуються від власного імені та з власного рахунку такого платника, то податковий номер платника зазначається у полі «ПЛАТНИК», яке є обов’язковим реквізитом платіжної інструкції згідно із Інструкцією НБУ № 163.

Якщо сплата платежів до бюджетів та фондів здійснюється податковим агентом або представником платника, то податковий номер платника за якого здійснюється сплата зазначається у полі «ФАКТИЧНИЙ ПЛАТНИК», яке є обов’язковим реквізитом платіжної інструкції згідно із Інструкцією НБУ № 163.

Податкова зауважила, що вищезазначені зміни спрямовані на створення комфортних умов для платників податків у процесі проведення розрахунків з бюджетами та фондами.

податкова податки

