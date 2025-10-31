Практика судов
В ГНС напомнили правила уплаты налогов, сборов и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование

12:35, 31 октября 2025
Исполнение налоговой обязанности может осуществляться плательщиком самостоятельно либо с помощью своего представителя или налогового агента.
В ГНС напомнили правила уплаты налогов, сборов и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование
Главное управление ГНС в Киевской области напомнило правила уплаты налогов, сборов и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Согласно Инструкции о безналичных расчетах в национальной валюте пользователей платежных услуг, утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины от 29.07.2022 года №163 (далее – Инструкция НБУ №163), и приказу Министерства финансов Украины от 22 марта 2023 года №148 «Об утверждении Порядка заполнения реквизита “Назначение платежа” платежной инструкции при уплате (взыскании) налогов, сборов, таможенных, других платежей, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, внесении авансовых платежей (предоплаты), денежного залога, а также в случае их возврата» (далее – Порядок №148) определен перечень обязательных реквизитов платежной инструкции.

А именно, заполняются два обязательных поля — «Код вида платежа» и «Дополнительная информация записи».

Поле «Код вида платежа» принимает значения из Приложения 1 к Порядку №148 «Перечень кодов видов платежа, используемых плательщиками».

Поле «Дополнительная информация записи» заполняется информацией относительно перевода средств в произвольной форме, а именно указывается информация о отчетном (налоговом) периоде и разрешительном документе (без использования разделительных знаков), то есть вписывается в это поле то, что уплачивается.

Плательщик налогов в соответствии с подп. 16.1.4 п. 16.1 ст. 16 Налогового кодекса Украины (далее – Налоговый кодекс) обязан уплачивать налоги и сборы в сроки и в размерах, установленных Налоговым кодексом и законами по вопросам таможенного дела.

Исполнение налоговой обязанности может осуществляться плательщиком самостоятельно либо с помощью своего представителя или налогового агента (п. 36.4 ст. 36 Налогового кодекса). 

Кроме того, обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 38.2 статьи 38 Налогового кодекса уплата налога и сбора осуществляется плательщиком налога непосредственно, а в случаях, предусмотренных налоговым законодательством, — налоговым агентом или представителем плательщика налога.

Пунктом 19.1 статьи 19 Налогового кодекса определено, что плательщик налогов ведет дела, связанные с уплатой налогов, лично либо через своего представителя. Представителями плательщика налогов определяются лица, которые могут осуществлять представительство его законных интересов и ведение дел, связанных с уплатой налогов, на основании закона или доверенности.

Если уплата платежей в бюджеты и фонды осуществляется плательщиком непосредственно, то есть средства уплачиваются от собственного имени и со собственного счета такого плательщика, то налоговый номер плательщика указывается в поле «ПЛАТЕЛЬЩИК», которое является обязательным реквизитом платежной инструкции согласно Инструкции НБУ №163.

Если уплата платежей в бюджеты и фонды осуществляется налоговым агентом или представителем плательщика, то налоговый номер плательщика, за которого осуществляется уплата, указывается в поле «ФАКТИЧЕСКИЙ ПЛАТЕЛЬЩИК», которое является обязательным реквизитом платежной инструкции согласно Инструкции НБУ №163. 

Налоговая отметила, что вышеуказанные изменения направлены на создание комфортных условий для плательщиков налогов в процессе проведения расчетов с бюджетами и фондами.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
