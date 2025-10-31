Практика судів
ТРЦ Gulliver у Києві закрили на невизначений термін — відома причина

12:20, 31 жовтня 2025
ТРЦ Gulliver призупинив свою роботу на невідомий термін.
ТРЦ Gulliver у Києві закрили на невизначений термін — відома причина
Торговельно-офісний комплекс Gulliver у Києві призупинив свою роботу на невизначений термін у зв’язку з діями з боку колишнього власника, ТОВ «ТРИ О». Про це повідомляє «Ощадбанк».

Зазначається, що «Ощадбанк» та «Укрексімбанк» (які відповідно, володіють 80% і 20% Gulliver) ухвали рішення тимчасово закрити торговий центр з безпекових міркувань. Комплекс зачинений з 22:00 30 жовтня 2025 року.

«З моменту набуття банками права власності представники колишнього власника (ТОВ «ТРИ О») всіма способами саботують передавання банкам ефективного управління комплексом.

Зокрема, заблоковано доступ до приміщень комплексу, в яких знаходяться інженерні комунікації, заблоковано передавання основних систем його функціонування, не передано технічну документацію, заблоковано доступ фахівців банків до критично важливих приміщень», – йдеться у заяві.

В «Ощадбанку» також додали, що ТОВ «ТРИ О» в період відключень електроенергії максимально перевантажує енергомісткі системи комплексу, що призводить до відключення енергоживлення комплексу.

«Таким чином колишній власник тривалий час вчиняє шкідливі дії, які несуть суттєві ризики безпечного функціонування комплексу, створюють загрози відвідувачам та представникам орендарів, руйнують бізнес-процеси, а також завдають збитки державним банкам.

Консорціум банків вдався до всіх необхідних юридичних кроків для реагування на вищезазначені незаконні дії: повідомлено правоохоронні органи, військову адміністрацію тощо. Банки будуть у законному порядку вимагати відшкодування збитків та притягнення до кримінальної відповідальності всіх причетних осіб – як організаторів, так і виконавців», – додали в «Ощадбанку».

Ці дії стали причиною призупинення роботи торгового центру.

Що передувало

26 липня прийнято рішення про державну реєстрацію за консорціумом Ощадбанку (80% – лід) та Укрексімбанку (20%) права власності на торговельно-офісний комплекс Gulliver.

17 жовтня Шевченківський районний суд Києва скасував арешт ТОК Gulliver, який було накладено в межах кримінальної справи проти посадових осіб ТОВ «ТриО» за ухилення від сплати податків. Також АРМА скасувало конкурс на управління будівлею, у звʼязку з тим, що держбанки набули на неї право власності.

