ТРЦ Gulliver в Киеве закрыли на неопределенный срок — известна причина

ТРЦ Gulliver приостановил свою работу на неопределенный срок.

Торгово-офисный комплекс Gulliver в Киеве временно прекратил работу из-за действий бывшего владельца — ООО «ТРИ О». Об этом сообщает «Ощадбанк».

Отмечается, что «Ощадбанк» и «Укрэксимбанк» (владельцы 80% и 20% комплекса соответственно) приняли решение временно закрыть торговый центр по соображениям безопасности. Комплекс закрыт с 22:00 30 октября 2025 года.

«С момента приобретения банками права собственности представители бывшего владельца (ООО «ТРИ О») всеми способами саботируют передачу банкам эффективного управления комплексом.

В частности, заблокирован доступ к помещениям, где находятся инженерные коммуникации, заблокирована передача основных систем функционирования, не передана техническая документация, ограничен доступ специалистов банков к критически важным помещениям», — говорится в заявлении.

В «Ощадбанке» также отметили, что ООО «ТРИ О» во время отключений электроэнергии намеренно перегружает энергоемкие системы комплекса, что приводит к его обесточиванию.

«Таким образом, бывший владелец на протяжении длительного времени совершает вредоносные действия, создающие серьезные риски для безопасного функционирования комплекса, угрозу посетителям и арендаторам, нарушающие бизнес-процессы и наносящие убытки государственным банкам.

Консорциум банков предпринял все необходимые юридические шаги для реагирования на указанные незаконные действия: уведомлены правоохранительные органы, военная администрация и другие структуры. Банки намерены в законном порядке требовать возмещения убытков и привлечения к уголовной ответственности всех причастных лиц — как организаторов, так и исполнителей», — добавили в банке.

Эти действия стали причиной приостановки работы торгового центра.

Предыстория

26 июля было принято решение о государственной регистрации права собственности на Gulliver за консорциумом Ощадбанка (80% — лидер) и Укрэксимбанка (20%).

17 октября Шевченковский районный суд Киева отменил арест комплекса Gulliver, наложенный в рамках уголовного дела против должностных лиц ООО «ТРИ О» по факту уклонения от уплаты налогов.

Также АРМА отменила конкурс на управление зданием, поскольку государственные банки официально получили право собственности на объект.

