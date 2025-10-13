ТРЦ «Гулливер» возвращают государству — АРМА

АРМА прекратило конкурс по поиску управляющего арестованным ТРЦ «Гулливер».

Фото: АРМА

Агентство по розыску и менеджменту активов сообщило о прекращении конкурсной процедуры по поиску управляющего арестованным ТРЦ «Гулливер» в системе Prozorro.

«Актив был передан в управление АРМА в 2017 году как связанный с бывшим президентом Виктором Януковичем и его окружением, в рамках уголовного производства о незаконном присвоении средств государственных банков», — заявили в АРМА.

Отмечается, что на данный момент суды приняли решения, которыми установлено, что доля в собственности ТРЦ «Гулливер» принадлежит государственным банкам-кредиторам, а не лицам, связанным с Януковичем.

В АРМА подчеркнули, что прекращение конкурса по управлению ТРЦ «Гулливер» — это пример того, как реформа АРМА работает в правовом поле, защищая интересы государства и обеспечивая верховенство права.

Ранее суд передал ТРЦ «Гулливер» в Киеве в управление АРМА.

Добавим, 10 января на платформе Prozorro состоялся публичный аукцион по отбору управляющего для ТРЦ «Гулливер».

