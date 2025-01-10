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Для ТРЦ Гулливер определен управляющий

13:11, 10 января 2025
Стали известны результаты аукциона по отбору управляющего для ТРЦ «Гулливер».
Для ТРЦ Гулливер определен управляющий
Фото: АРМА
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В пятницу, 10 января, на платформе Prozorro состоялся публичный аукцион по отбору управляющего для ТРЦ «Гулливер». Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

По итогам аукциона победителем стал БК «Миллениум», предложивший самые выгодные условия для государства — самое низкое вознаграждение за управление в размере 0,15%.

Результаты аукциона:

Победитель: БК «Миллениум» - 0,15% вознаграждения за управление;

2 место: Консорциум «Управляющая компания «Эспланада» – 0,35%;

3 место: ООО «Алакор Сити» – 0,49%.

«Следующие шаги агентства: проверка внесенных документов на соответствие квалификационным требованиям, запросы в правоохранительные органы на причастность к владельцу. Комментарии и обсуждения пока преждевременны. Работа продолжается», – сообщила Елена Дума.

По результатам независимой оценки стоимость ТРЦ Gulliver составляет 7,6 млрд грн.

Ранее сообщалось, что суд передал ТРЦ «Гулливер» в Киеве в управление АРМА.

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Киев АРМА

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