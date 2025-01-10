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Для ТРЦ Гулівер визначено управителя

13:11, 10 січня 2025
Стали відомі результати аукціону по відбору управителя для ТРЦ «Гулівер».
Для ТРЦ Гулівер визначено управителя
Фото: АРМА
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У п’ятницю, 10 січня, на платформі Prozorro відбувся публічний аукціон по відбору управителя для ТРЦ «Гулівер». Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

За підсумками аукціону переможцем стало БК «Міленіум», яке запропонувало найвигідніші умови для держави — найнижчу винагороду за управління у розмірі 0,15%.

Результати аукціону:

Переможець: БК «Міленіум» — 0,15% винагороди за управління;

2 місце: Консорціум «Управляюча компанія «Еспланада» — 0,35%;

3 місце: ТОВ «Алакор Сіті» — 0,49%.

«Наступні кроки агентства: перевірка внесених документів на відповідність кваліфікаційним вимогам, запити до правоохоронних органів на причетність до власника. Коментарі та обговорення поки є передчасними. Робота триває», - повідомила Олена Дума.

За результатами незалежної оцінки, вартість ТРЦ Gulliver становить 7,6 млрд грн.

Раніше ми писали, що суд передав ТРЦ «Гулівер» у Києві в управління АРМА.

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Київ АРМА

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