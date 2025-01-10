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В Україні від мобілізації заброньовано близько 950 тисяч людей, — Денис Шмигаль

13:00, 10 січня 2025
Станом на сьогодні від мобілізації заброньовано менше мільйона військовозобов’язаних працівників.
В Україні від мобілізації заброньовано близько 950 тисяч людей, — Денис Шмигаль
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В Україні на сьогодні від мобілізації заброньовано 900 - 950 тисяч людей. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час «Години запитань до Уряду», як стало відомо із трансляції нардепа Олексія Гончаренка.

«Станом на сьогодні заброньовано, щоб не давати точної кількості, менше ніж мільйон - у районі між 900 і 950 тис. людей», — зазначив Шмигаль.

За словами прем'єра, ця кількість є прийнятною, вона фіксована вже тривалий час і не впливає на процеси мобілізації, які потрібні Генеральному штабу й Міністерству оборони.

Раніше Денис Шмигаль заявив, що Кабмін надасть бронь від мобілізації працівникам газової галузі.

Як писала «Судово-юридична газета», Кабмін постановою від 22 листопада 2024 р. №1332 установив присічний строк для дії наданих раніше відстрочок. Уряд встановив, що відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, які були надані військовозобов’язаним рішеннями Міністерства економіки до 1 грудня 2024 року, є чинними не довше ніж до 28 лютого 2025 року.

Додамо, що роботодавці матимуть 72 години на перебронювання працівників.

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Денис Шмигаль мобілізація бронювання військовозобов'язаний

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