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Роботодавці матимуть 72 години на перебронювання працівників — нардеп Федієнко

21:37, 9 січня 2025
Після 28 лютого керівники підприємства будуть мати можливість перебронювати своїх працівників упродовж 72 годин за допомогою порталу «Дія».
Роботодавці матимуть 72 години на перебронювання працівників — нардеп Федієнко
Фото: sluga-narodu.com
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін постановою від 22 листопада 2024 р. №1332 установив присічний строк для дії наданих раніше відстрочок. Уряд встановив, що відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, які були надані військовозобов’язаним рішеннями Міністерства економіки до 1 грудня 2024 року, є чинними не довше ніж до 28 лютого 2025 року.

Народний депутат і член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Олександр Федієнко заявив, що Мінекономіки надасть 72 годин працедавцям поновити бронювання власних працівників, які працюють на об'єктах критичної інфраструктури.

Федієнко вказує, що в нього виникають питання, як працюватиме взагалі такий механізм і чи буде він доступним до вказаної дати.

«Мене бентежить механізм перебронювання. Тобто чи буде можливість це зробити до 28 лютого?», — сказав він.

Нардеп додає, що після 28 лютого керівники підприємства будуть «мати можливість перебронювати своїх працівників» упродовж 72 годин за допомогою порталу «Дія».

«Але той самий ТЦК має право мобілізувати цих військовозобовʼязаних, у разі якщо це буде після 28-го лютого. Про що як ви бачите написано у відповіді», — вказав народний депутат.

Раніше заступник міністра оборони Сергій Мельник заявляв, що законодавство не передбачає відтермінування заходів мобілізації на період оформлення бронювання. 

Як раніше пояснювали у Мінцифри, якщо підприємство з 1 грудня хоче забронювати нового чи вже працюючого фахівця — керівник під час подання списку на бронювання на порталі Дія має декларативно підтвердити, що нарахована зарплата працівника до сплати всіх податків буде не менше 20 тис. грн. Втім, тепер цей зарплатний ценз не стосується державних і комунальних підприємств, а також резидентів Дія.City. 

Також постановою 1362 Кабмін встановив, що підприємства, установи, організації, яким скасовано статус критично важливих у зв’язку з невиконанням вимог стосовно нарахування зарплати не менше 20 тисяч грн, не можуть бути визначені критично важливими раніше ніж через 6 місяців після скасування зазначеного статусу.

Слід зауважити, що зі змін також випливає, що для резидентів Дія Сіті прибрали зарплатний ценз у 20 тисяч грн для бронювання.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Кабмін дозволив бронювати всіх священнослужителів, а релігійні організації відніс до критично важливих. При цьому для релігійних організацій прибрали зарплатний ценз.

Також ми писали, що ще однією постановою 1361 Кабмін встановив нові критерії, за якими благодійні організації та підприємства, які забезпечують ЗСУ, зможуть отримати бронювання.

 

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ЗСУ мобілізація бронювання

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