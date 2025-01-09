У Києві після прориву тепломережі відключили опалення в понад 230 будинках

У столиці тривають роботи з ліквідації пошкодження тепломережі.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 9 січня у Києві біля залізничного вокзалу стався прорив тепломережі.

У КМДА заявили, що на перетині вул. Жилянської та Симона Петлюри тривають роботи з ліквідації пошкодження тепломережі. Задіяно 11 одиниць техніки та понад 30 працівників «Київтеплоенерго», аварійно-рятувальних, дорожніх та інших служб.

«Наразі теплопостачання тимчасово відключене в понад 230 будинках. Протягом доби енергетики відновлять послугу усім будівлям за винятком шести, які обігріватимуть за допомогою мобільних пересувних котелень до моменту повноцінного відновлення подачі тепла», - заявили у КМДА.

Також там додали, що внаслідок аварійної ситуації на трубопроводі великого діаметру було пошкоджено будівлі поруч — приміщення хостелу (на момент аварії мешканці були відсутні) та адмінбудівлю.

Наразі фахівці здійснюють обстеження та визначають характер пошкоджень.

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