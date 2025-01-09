В Киеве после прорыва теплосети отключили отопление в более чем 230 домах

В столице продолжаются работы по ликвидации повреждения теплосети.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 9 января в Киеве возле железнодорожного вокзала произошел прорыв теплосети.

В КГГА заявили, что на пересечении ул. Жилянской и Симона Петлюры продолжаются работы по ликвидации повреждения теплосети. Задействовано 11 единиц техники и более 30 работников «Киевтеплоэнерго», аварийно-спасательных, дорожных и других служб.

«В настоящее время теплоснабжение временно отключено в более чем 230 домах. В течение суток энергетики возобновят услугу всем зданиям за исключением шести, которые будут обогревать с помощью мобильных передвижных котельных до момента полноценного возобновления подачи тепла», - заявили в КГГА.

Также там добавили, что в результате аварийной ситуации на трубопроводе большого диаметра повреждено здание рядом — помещение хостела (на момент аварии жильцы отсутствовали) и админздание.

Специалисты осуществляют обследование и определяют характер повреждений.

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