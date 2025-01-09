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За закрытое укрытие будут наказывать штрафами до 8500 грн, в случае гибели людей – до 8 лет лишения свободы: Рада приняла закон

20:54, 9 января 2025
Закон вводит административную и уголовную ответственность за нарушение требований содержания и эксплуатации объектов фонда защитных сооружений и усиливает ответственность за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности.
За закрытое укрытие будут наказывать штрафами до 8500 грн, в случае гибели людей – до 8 лет лишения свободы: Рада приняла закон
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Верховная Рада 9 января приняла Закон Украины «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовном кодексе Украины о введении ответственности за нарушение требований по содержанию и эксплуатации объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты» – законопроект 9362-1.

Принятым Законом вводится административная и уголовная ответственность за нарушение требований содержания и эксплуатации объектов фонда защитных сооружений и усиливается ответственность за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности.

Как сообщил заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый, водится административная ответственность:

- за необеспечение беспрепятственного доступа граждан к укрытиям (штраф от 1700 до 3400 грн; в случае повторного нарушения – от 5100 до 8500 грн);

- за нарушение установленных законодательством требований по содержанию и эксплуатации укрытий, что привело к их неготовности к использованию по назначению (штраф от 2550 до 5100 грн; в случае повторного нарушения – от 5100 до 8500 грн).

Вводится уголовная ответственность за нарушение требований законодательства по содержанию и эксплуатации укрытий, необеспечению беспрепятственного круглосуточного доступа населения к ним в случае объявления сигнала воздушной тревоги, что привело к причинению средней тяжести или тяжким телесным повреждениям или гибели человека.

В Уголовный кодекс Украины вводится новая статья 270-2, санкция которой предусматривает лишение свободы сроком от трех до восьми лет.

Также принятый Закон улучшает правовое регулирование вопросов ответственности за невыполнение законных требований должностного лица ГСЧС или создание препятствий в их деятельности. Упрощается порядок производства по делам об административных правонарушениях, совершаемых должностными лицами ГСЧС.

Ранее  «Судебно-юридическая газета» сообщала, что проект закона был внесен еще в июне 2023 года после случая, когда из-за закрытого укрытия в Деснянском районе Киева погибли люди.

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Верховная Рада Украины укрытие

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