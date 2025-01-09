Зеленский прибыл в Италию на встречу с главой правительства Мелони и президентом Матареллой, видео

9 января Владимир Зеленский встретится с Джорджей Мэлони, а 10 января с Серджио Маттареллой.

В четверг, 9 января, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Италию. Там он должен встретиться с премьер-министром Джорджей Мелони.

По данным издания ANSA, главу украинского государства ожидают во дворце Палаццо Киджи (официальная резиденция премьера Италии) в 20:30 по киевскому времени.

Также издание уточняет, что завтра, 10 января, в 11:00 по киевскому времени Зеленский должен встретиться с президентом Италии Серджио Маттареллой в его резиденции.

Напомним, Президент Владимир Зеленский 9 января был на встрече в формате Рамштайн в Германии.

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