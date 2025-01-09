Зеленський прибув до Італії на зустріч із главою уряду Мелоні і президентом Матареллою, відео

9 січня Володимир Зеленський зустрінеться з Джорджею Мелоні, а 10 січня з Серджіо Маттареллою.

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У четвер, 9 січня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Італії. Там він має зустрітися з прем'єр-міністеркою Джорджею Мелоні.

За даними видання ANSA, главу української держави очікують у палаці Палаццо Кіджі (офіційна резиденція прем'єра Італії) о 20:30 за київським часом.

Також видання уточнює, що завтра, 10 січня, о 11:00 за київським часом Зеленський має зустрітися з президентом Італії Серджіо Маттареллою в його резиденції.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський 9 січня був на зустрічі у форматі «Рамштайн» в Німеччині.

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