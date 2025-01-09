Володимир Зеленський виступив на засіданні «Рамштайн» – говорили про гроші, війну та зброю, відео

Міністр оборони США Ллойд Остін відкрив 25-те засідання, на якому особисто присутній Президент.

У четвер, 9 січня, розпочалося 25-те за рахунком засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

Його зі вступним словом відкрив у Німеччині міністр оборони США Ллойд Остін. На засіданні також присутній Президент України Володимир Зеленський.

«Дозвольте мені привітати наших українських колег, які знову здійснили поїздку з Києва до Рамштайна. Як ви знаєте, для нас велика честь, що сьогодні до нас приєднався лідер, який увійшов в історію, президент Зеленський. Пане президенте, для нас велика честь знову бачити вас на Рамштайні. Весь світ зворушений мужністю українських військ і силою українського народу», - сказав Остін під час відкриття засідання.

Для Остіна це остання зустріч у форматі «Рамштайн» як міністра оборони США.

Як повідомили в Пентагоні, під час 25-го засідання Контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині 9 січня мають намір визначити оборонні спроможності України на підтримку сил стримування до 2027 року.

Під час засідання США оголосили про новий пакет допомоги для України на 500 мільйонів доларів.

Допомога включає додаткові ракети для української ППО, більше снарядів та більше ракет класу «повітря-земля» та іншого обладнання для підтримки українських F-16.

За словами Володимира Зеленського, він робить все можливе, щоб цього року ця війна завершилася гідно для України та всієї Європи.

Він підкреслив, якщо світ хоче зупинити вбивства, потрібно перекрити грошовий потік Путіна. За словами Президента, Путін почне думати про мир лише тоді, коли його найближче оточення скаже йому, що у нього закінчилися гроші.

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