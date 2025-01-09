Практика судів
  1. В Україні

Володимир Зеленський виступив на засіданні «Рамштайн» – говорили про гроші, війну та зброю, відео

13:31, 9 січня 2025
Міністр оборони США Ллойд Остін відкрив 25-те засідання, на якому особисто присутній Президент.
Володимир Зеленський виступив на засіданні «Рамштайн» – говорили про гроші, війну та зброю, відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У четвер, 9 січня, розпочалося 25-те за рахунком засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

Його зі вступним словом відкрив у Німеччині міністр оборони США Ллойд Остін. На засіданні також присутній Президент України Володимир Зеленський.

«Дозвольте мені привітати наших українських колег, які знову здійснили поїздку з Києва до Рамштайна. Як ви знаєте, для нас велика честь, що сьогодні до нас приєднався лідер, який увійшов в історію, президент Зеленський. Пане президенте, для нас велика честь знову бачити вас на Рамштайні. Весь світ зворушений мужністю українських військ і силою українського народу», - сказав Остін під час відкриття засідання.

Для Остіна це остання зустріч у форматі «Рамштайн» як міністра оборони США.

Як повідомили в Пентагоні, під час 25-го засідання Контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині 9 січня мають намір визначити оборонні спроможності України на підтримку сил стримування до 2027 року.

Під час засідання США оголосили про новий пакет допомоги для України на 500 мільйонів доларів.

Допомога включає додаткові ракети для української ППО, більше снарядів та більше ракет класу «повітря-земля» та іншого обладнання для підтримки українських F-16.

За словами Володимира Зеленського, він робить все можливе, щоб цього року ця війна завершилася гідно для України та всієї Європи.

Він підкреслив, якщо світ хоче зупинити вбивства, потрібно перекрити грошовий потік Путіна. За словами Президента, Путін почне думати про мир лише тоді, коли його найближче оточення скаже йому, що у нього закінчилися гроші.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США гроші Рамштайн

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
17-річні призовники за кордоном тепер зможуть дистанційно стати на військовий облік — Рада прийняла закон

При досягненні 17 років призовники з 1 січня по 31 липня зможуть стати на облік через Резерв+ або шляхом явки в ТЦК — прийнято закон.

У судах введуть спеціалізацію суддів з розгляду злочинів, вчинених військовослужбовцями — Рада підтримала законопроект

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про спеціалізацію суддів з розгляду військових та воєнних злочинів.

Звинувачення у цькуванні та шпигунські пристрасті в стінах ВККС – Рада правосуддя розпочала розгляд дисциплінарної справи заступника голови ВККС

Керівництво ВККС звинувачує співробітників секретаріату Комісії у несанкціонованих записах службових нарад, а також підозрює їх у небажанні ефективно працювати.

Дезертирам та особам, які вчинили СЗЧ, дозволили повернутися до 1 березня, щоб не втратити виплати — Рада продовжила строк

Раніше був встановений строк до 1 січня, щоб дезертири могли повернутися і зберегти грошове забезпечення, але парламент вирішив його продовжити.

Верховна Рада схвалила законопроект про знижку у 50% штрафу ТЦК для ухилянтів, бо 6 млн громадян не уточнили дані

Як вказують депутати, протягом 2024 року близько 6 млн громадян не уточнили свої військово-облікові дані, тож, знижка для сплати штрафу 50% може простимулювати їх виконати свій обов’язок.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віктор Шулежко
    Віктор Шулежко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Курило
    Андрій Курило
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Тетяна Збитковська
    Тетяна Збитковська
    суддя Рівненського апеляційного суду