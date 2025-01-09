Владимир Зеленский выступил на заседании «Рамштайн» – говорили о деньгах, войне и оружии, видео

Министр обороны США Ллойд Остин открыл 25-е заседание, на котором лично присутствует Президент.

В четверг, 9 января, началось 25-е по счету заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн».

Его со вступительным словом открыл в Германии министр обороны США Ллойд Остин. На заседании также находится Президент Украины Владимир Зеленский.

«Позвольте мне поздравить наших украинских коллег, которые снова совершили поездку из Киева в Рамштайн. Как вы знаете, для нас большая честь, что сегодня к нам присоединился лидер, который вошел в историю, президент Зеленский. Господин президент, для нас большая честь снова видеть вас на Рамштайне. Весь мир тронут мужеством украинских войск и силой украинского народа», - сказал Остин во время открытия заседания.

Для Остина это последняя встреча в формате Рамштайн как министра обороны США.

Как сообщили в Пентагоне, в ходе 25-го заседания Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии 9 января намерены определить оборонные возможности Украины в поддержку сил сдерживания до 2027 года.

В ходе заседания США объявили о новом пакете помощи для Украины на 500 миллионов долларов.

Помощь включает в себя дополнительные ракеты для украинской ПВО, больше снарядов и больше ракет класса «воздух-земля» и другого оборудования для поддержки украинских F-16.

По словам Владимира Зеленского, он делает все возможное, чтобы в этом году эта война завершилась достойно для Украины и всей Европы.

Он подчеркнул, что если мир хочет остановить убийства, нужно перекрыть денежный поток Путина. По словам Президента, Путин начнет думать о мире только тогда, когда его ближайшая свита скажет ему, что у него закончились деньги.

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