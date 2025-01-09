Дезертирам и лицам, совершившим СЗЧ, разрешили вернуться до 1 марта, чтобы не потерять выплаты — Рада продлила срок

Ранее был установлен срок до 1 января, чтобы дезертиры могли вернуться и сохранить денежное довольствие, но парламент решил его продлить.

Верховная Рада реализовала ранее анонсированное заместителем руководителя Офиса Президента Ириной Верещук предложение продлить срок для добровольного возвращения из СЗЧ и сохранения выплат.

Так, в закон о дистанционной постановке призывников на учет через Резерв+ добавили нормы, по которым выплаты будут продлены, если дезертир или военнослужащий, совершивший самовольное оставление части, вернется до 1 марта 2025 года. Соответствующие изменения предусмотрены принятым в целом как законом законопроектом №12076.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в ноябре Президент Владимир Зеленский подписал закон №4087-ІХ, согласно которому военнослужащие, совершившие СЗЧ или дезертирство, должны вернуться на службу до 1 января 2025 года. В таком случае они не лишатся своих выплат.

В ГБР указали, что по возвращении военнослужащего на место несения службы командир части не позднее 72 часов должен продлить контракт с этим военным и полностью восстановить ему денежное, продовольственное и имущественное обеспечение.

Этим же законом было установлено, что факт возбуждения уголовного производства по статьям 407 (самовольное оставление воинской части или места службы) и 408 (дезертирство) Уголовного кодекса в отношении военнослужащего, который добровольно вернется на службу до 1 января 2025 года, не будет основанием для отказа в продлении ему военной службы и действия контракта.

Вместе с тем, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Комитет ВР по нацбезопасности назвал предметом дискуссии вопрос возврата уголовной ответственности за совершенное впервые самовольное оставление части военнослужащим и упомянул о необходимости усиления наказания за повторное СЗЧ.

Автор: Наталя Мамченко

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