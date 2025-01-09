17-летние призывники за границей теперь смогут дистанционно встать на военный учет — Рада приняла закон

Мужчины, которым в течение года исполняется 17 лет и находящиеся за границей, смогут стать на военный учет в Украине дистанционно через Резерв+. Это предусматривает принятый в целом как закон 9 января законопроект 12076.
Согласно новому закону ежегодно с 1 января по 31 июля граждане Украины мужского пола, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет, берутся на военный учет призывников с внесением соответствующих сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов путем:
Напомним, действующая норма предусматривает, что ежегодно в течение января-марта принимаются на учет мужчины, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет.
Также будут исключены из законодательства комиссии по вопросам взятия на военный учет призывников.
Кроме того, исключены нормы о том, что органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации, учебные заведения ежегодно обязаны представлять в ТЦК списки граждан, подлежащих взятию на военный учет призывников.
Уважительными причинами непрохождения электронной идентификации (неуточнения своих персональных данных) средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста и/или неприбытия в районный (городской) ТЦК граждан Украины мужского пола в период с 1 января по 31 июля, подтвержденные документами соответствующих уполномоченных государств органов, признаются:
Впрочем, судя по тексту ко второму чтению, шанс стать на учет будет только один раз.
Так, закон предусматривает, что граждане Украины, которые не стали на военный учет призывников в период, указанный в абзаце первом части третьей настоящей статьи (т.е. ежегодно с 1 января по 31 июля, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет), берутся на военный учет призывников только после личного прибытия в районный (городской) ТЦК.
Автор: Наталя Мамченко
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий