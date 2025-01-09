17-річні призовники за кордоном тепер зможуть дистанційно стати на військовий облік — Рада прийняла закон

При досягненні 17 років призовники з 1 січня по 31 липня зможуть стати на облік через Резерв+ або шляхом явки в ТЦК — прийнято закон.

Джерело фото: Mukachevo.net

Чоловіки, яким протягом року виповнюється 17 років і які знаходяться за кордоном, зможуть стати на військовий облік в Україні дистанційно через застосунок Резерв+. Це передбачає прийнятий в цілому як закон 9 січня законопроект 12076.

Відповідно до нового закону щороку з 1 січня до 31 липня громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, беруться на військовий облік призовників із внесенням відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів шляхом:

проходження електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

особистого прибуття до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки з поданням необхідних документів, перелік яких встановлюється Міністерством оборони України.

Нагадаємо, чинна норма передбачає, що щороку протягом січня-березня беруться на облік чоловіки, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років.

Також буде виключено із законодавства комісії з питань взяття на військовий облік призовників.

Крім того, виключено норми про те, що органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, заклади освіти щороку зобов'язані подавати до ТЦК списки громадян, які підлягають взяттю на військовий облік призовників.

Поважними причинами непроходження електронної ідентифікації (неуточнення своїх персональних даних) засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста та/або неприбуття до районного (міського) ТЦК громадян України чоловічої статі у період з 1 січня до 31 липня, що підтверджені документами відповідних уповноважених державних органів, визнаються:

хвороба громадянина України;

перешкода стихійного характеру;

проживання (перебування) на тимчасово окупованій території України або території України, де ведуться бойові дії;

інші обставини, що позбавили його можливості пройти електронну ідентифікацію та уточнити свої персональні дані засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста або особисто прибути до районного (міського) ТЦК.

Втім, судячи з тексту до другого читання, шанс стати на облік буде лише один раз.

Так, закон передбачає, що громадяни України, які не стали на військовий облік призовників у період, зазначений в абзаці першому частини третьої цієї статті (тобто, щороку з 1 січня до 31 липня, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років), беруться на військовий облік призовників лише після особистого прибуття до районного (міського) ТЦК.

Автор: Наталя Мамченко

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