У Вищому антикорупційному суді тимчасово не працюють стаціонарні номери телефонів

У зв’язку з технічними роботами на лінії тимчасово не працюють стаціонарні номери телефонів.

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Вищий антикорупційний суд повідомляє, що у зв’язку з технічними роботами на лінії тимчасово не працюють стаціонарні номери телефонів.

Зазначається, що до відділу документообігу (канцелярії) можна звернутись за номером телефону +380 73 927 86 21 (протягом робочого дня);

До пресслужби Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду за номером +380 96 952 76 76 (протягом робочого дня);

У ВАКС додали, що про відновлення роботи буде повідомлено додатково.

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