В Высшем антикоррупционном суде временно не работают стационарные телефонные номера

В связи с техническими работами, на линии временно не работают стационарные номера телефонов.

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Высший антикоррупционный суд сообщает, что в связи с техническими работами на линии на время не работают стационарные номера телефонов.

Отмечается, что в отдел документооборота (канцелярии) можно обратиться по телефону +380 73 927 86 21 (в течение рабочего дня);

В прессслужбу Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда по номеру +380 96 952 76 76 (в течение рабочего дня);

В ВАКС добавили, что о возобновлении работы будет сообщено дополнительно.

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