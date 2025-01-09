В Высшем антикоррупционном суде временно не работают стационарные телефонные номера

Высший антикоррупционный суд сообщает, что в связи с техническими работами на линии на время не работают стационарные номера телефонов.
Отмечается, что в отдел документооборота (канцелярии) можно обратиться по телефону +380 73 927 86 21 (в течение рабочего дня);
В прессслужбу Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда по номеру +380 96 952 76 76 (в течение рабочего дня);
В ВАКС добавили, что о возобновлении работы будет сообщено дополнительно.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.