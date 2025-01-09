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ТЦК подали в розыск более полумиллиона военнообязанных с момента полномасштабного вторжения

12:57, 9 января 2025
Розыском этих граждан занимается Нацполиция.
ТЦК подали в розыск более полумиллиона военнообязанных с момента полномасштабного вторжения
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Более полумиллиона мужчин находятся в розыске с момента полномасштабного вторжения с 24 февраля 2022 года. Об этом в эфире KyivFM сообщила офицерка Управления коммуникаций Командование Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Наталья Кондратов.

«Если оперировать какими-то цифрами, данными, у нас есть число – количество лиц, которые были поданы в розыск», - сказала должностная лицо.

На уточняющий вопрос, сколько человек было подано в розыск, Наталья Киндратов отметила, что «более 500 тысяч человек за время полномасштабного вторжения были поданы в розыск для органов Национальной полиции».

По ее словам, розыском этих граждан Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) не занимаются, им занимается Нацполиция.

В то же время она отмечает, что розыск этих людей не является основной работой полиции и разыскать такое количество людей теми средствами, которые у них есть – достаточно сложно.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 9 января в первом чтении приняла законопроект 12093, которым предлагается дать гражданам скидку в 50% при добровольном признании нарушения и уплате штрафа от ТЦК.

Как указывает комитет, в течение 2024 года более 6 млн военнообязанных граждан не уточнили свои персональные данные о мобильном телефоне, электронной почте и актуальном адресе проживания, как того требовал закон об усилении мобилизации.

Неуточнение персональных данных в срок 60 дней без уважительных причин является административным правонарушением, за которое предусмотрен штраф от 17 000 до 25 500 грн.

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Национальная полиция розыск война ТЦК мобилизация

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