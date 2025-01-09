Верховная Рада одобрила законопроект о скидке в 50% штрафа ТЦК для уклонистов, потому что 6 млн граждан не уточнили данные

Как указывают депутаты, в течение 2024 года около 6 млн граждан не уточнили свои военно-учетные данные, поэтому скидка для уплаты штрафа 50% может простимулировать их выполнить свой долг.

Верховная Рада 9 января в первом чтении приняла законопроект 12093, которым предлагается дать уклонистам скидку в 50% при добровольном признании нарушения и уплате штрафа от ТЦК. Авторами проекта выступают члены Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности, включая его руководителя Сергея Ионушаса.

Итак, как указывает комитет, в течение 2024 года более 6 млн военнообязанных граждан не уточнили свои персональные данные о мобильном телефоне, электронной почте и актуальном адресе проживания, как того требовал закон об усилении мобилизации.

Неуточнение персональных данных в срок 60 дней без уважительных причин является административным правонарушением, за которое предусмотрен штраф от 17 000 до 25 500 грн.

«А значит, сегодня Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег» не содержит полной информации о персональных данных большого количества военнообязанных граждан, что безусловно не способствует процессам мобилизации в стране» - пишут депутаты в пояснительной записке.

Таким образом, как отмечают народные избранники, ключевая проблема, которую предлагается решить, – предоставить возможность призывникам, военнообязанным и резервистам самостоятельно обратиться в ТЦК для уточнения персональных данных, уплатив при этом за совершенное административное правонарушение штраф в размере 50% от минимального определенного соответствующей статьей КУоАП размера.

Такие изменения упростят процедуру рассмотрения административных правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 КУоАП и дадут возможность гражданам, не уточнившим данные без уважительных причин, уплатить 50% от минимальной санкции статьи (8500 грн.) путем самостоятельного инициирования процесса рассмотрения дела и наложения. через Электронный кабинет военнообязанного, призывника, резервиста (т.е. через Резерв+).

«Так как предполагается, что уточнение персональных данных будет предпосылкой для экономического бронирования и использования других важных функций Электронного кабинета, то ожидается, что такой возможностью воспользуется большое количество военнообязанных граждан. Кроме того, процедура подачи заявления и уплаты штрафа через электронный кабинет позволит воспользоваться «скидкой» в 50% от размера наложенного административного взыскания» - отмечают депутаты в пояснениях.

Напомним, что ранее Президент Владимир Зеленский отметил, что ни одна из предложенных ему моделей экономического бронирования не является справедливой.

Следовательно, законопроектом предлагается дополнить КУоАП новой статьей 279-9, которой предоставить возможность лицу, привлекаемому к административной ответственности по статьям 210, 210-1 КУоАП, подать заявление в ТЦК, в котором самостоятельно сообщить о факте совершения указанного правонарушения и предоставления согласия на рассмотрение дела при его отсутствии.

Также предлагается дополнить КУоАП новой статьей 300-3, которой предоставить возможность лицу, привлеченному к административной ответственности, в порядке, предусмотренном статьей 279-9 КУоАП, в течение 10 календарных дней со дня вступления постановления ТЦК в законную силу, добровольно оплатить 50% размера штрафа.

Кроме того, как писала «Судебно-юридическая газета», этот же законопроект предусматривает упрощение условий для наложения ТЦК заочных штрафов без составления протокола и ускорения ареста счетов уклонистов.

Автор: Наталя Мамченко

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