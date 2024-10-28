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Возврат почтой вызова ТЦК с отметкой о невручении будет основанием для постановления о «заочном» штрафе – Комитет рекомендовал законопроект

12:15, 28 октября 2024
Правоохранительный Комитет Верховной Рады рекомендует принять за основу законопроект об упрощении условий для наложения заочных штрафов от ТЦК и ареста счетов уклонистов.
Возврат почтой вызова ТЦК с отметкой о невручении будет основанием для постановления о «заочном» штрафе – Комитет рекомендовал законопроект
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Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности 25 октября рекомендовал принять в первом чтении законопроект 12093, которым предлагается упростить механизм привлечения к ответственности уклоняющихся по статьям 210 и 210-1 КУоАП, то есть за нарушение правил военного учета и законодательства о мобилизации.

Во-первых, расширяется круг случаев, когда может налагаться заочный штраф без составления протокола.

Так, в изменениях в статью 258 КУоАП прямо предусматривается, что возврат вызова ТЦК с отметками о невручении или отказе в получении является основанием для того, чтобы не составлять протокол, а сразу вынести постановление о «заочном штрафе».

«Протокол не составляется в случае совершения в особый период административных правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 КУоАП, рассмотрение которых отнесено к компетенции ТЦК, если лицо не явилось без уважительных причин или не сообщило причину неприбытия по вызову ТЦК, являясь должным образом уведомленным о дате, времени и месте вызова, и при наличии в ТЦК подтверждающих документов о получении лицом вызова или о возвращении вызова с отметками о невручении или отказе в получении» - отмечено в законопроекте.

То есть после возврата «Укрпочтой» неврученного вызова ТЦК сможет сразу составить постановление о штрафе, без необходимости составлять протокол.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», после того, как почтальон положил в почтовый ящик сообщение о необходимости получить повестку на почте, у человека есть 3 дня на его получение, иначе она возвращается с соответствующей отметкой, и такое лицо фактически считается уведомленным. После этого ТЦК может вынести постановление о штрафе, а исполнитель начать процесс ареста средств уклоняющегося.

Во-вторых, устанавливается, что доказательствами по делу будут сведения и реестровая информация Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег».

Ранее суды иногда указывали, что информация из Реестра «Оберег» не может считаться сама по себе доказательством совершения правонарушения.

В случае же принятия законопроекта, будет существовать непосредственная норма, согласно которой ТЦК сможет приложить выписку из Реестра, который будет доказывать, что лицо не обновило данные, не обновило их в установленные сроки или же информация о таком лице вообще отсутствует в «Оберег».

При этом, как известно, старый порядок ведения реестра «Оберег» утратил силу, а новый порядок ведения реестра «Оберег» засекречен, поэтому неясно, на что именно придется ссылаться судам, когда они будут принимать во внимание выписки из «Оберег».

В-третьих, предполагается, что дела об административных правонарушениях, предусмотренные статьями 210 и 210-1 КУоАП, могут также рассматриваться по месту нахождения на военном учете лица, совершившего такое административное правонарушение или по месту их выявления.

В-четвертых, устанавливается, что в случае неуплаты штрафа лицом, совершившим правонарушение, предусмотренное статьями 210, 210-1 КУоАП, в течение 30 дней со дня вступления в законную силу постановление о наложении административного взыскания, такое постановление подлежит принудительному исполнению.

То есть, постановление ТЦК будет направляться исполнителю, который сможет сразу открыть исполнительное производство, арестовать счета уклоняющегося и совершить другие действия по обеспечению взыскания.

Автор: Наталя Мамченко

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штраф / штрафы ТЦК

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