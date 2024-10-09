Для того чтобы забрать повестку от ТЦК из почты, у мужчин будет 3 дня – иначе их ждет штраф

Если в течение 3 рабочих дней после информирования отделением почтовой связи мужчина не явился для получения заказного письма с пометкой «Повестка ТЦК», работник почтовой связи делает отметку «адресат отсутствует по указанному адресу», и не позднее чем в течение следующего рабочего дня возвращает такое письмо в ТЦК.

Кабмин внес изменения в Правила предоставления услуг почтовой связи, приравняв время хранения повесток от ТЦК к судебным повесткам. Так, на то, чтобы забрать заказное письмо, которое прислал ТЦК, с почты у мужчин будет три дня. В противном случае их ждет постановление ТЦК о штрафе от 17 тысяч грн до 25,5 тысяч грн.

Напомним, что в соответствии с Порядком призыва надлежащим подтверждением оповещения резервиста или военнообязанного о вызове в ТЦК при отправке повестки средствами почтовой связи являются:

день получения такой почтовой отправки лицом, подтверждаемым информацией и/или документами от почтового оператора;

день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства лица, уведомленного этим лицом ТЦК при уточнении своих учетных данных;

день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства в установленном законом порядке, если это лицо не уведомило ТЦК другой адрес места жительства.

Следовательно, изменениями, внесенными постановлением правительства от 8 октября 2024 г. №1147, предусмотрено, что рекомендованные письма с пометкой «Повестка ТЦК» при доставке по указанному адресу вручаются лично адресату (получателю). Кабмин уточнил, что рекомендованные письма с пометками «Повестка ТЦК», «Вручить лично» подлежат вручению лично адресатам.

Впрочем, в случае отсутствия адресата (получателя) по указанному на заказном письме адресу работник объекта почтовой связи информирует адресата (получателя) по имеющемуся номеру телефона и/или вкладывает в абонентский почтовый ящик сообщение о поступлении заказного письма с пометкой «Повестка ТЦК».

Если же в течение 3 рабочих дней после информирования отделением почтовой связи адресат (получатель) не явился для получения заказного письма с пометкой «Повестка ТЦК», работник объекта почтовой связи делает отметку «адресат отсутствует по указанному адресу», удостоверяет его подписью с проставлением отпечатка почтового устройства, порядок использования которого устанавливается назначенным оператором почтовой связи, и не позднее чем в течение следующего рабочего дня возвращает такое письмо к отправителю.

По сути это и будет «должным уведомлением», после чего ТЦК может вынести постановление о штрафе.

В случае, когда адресат (получатель) отказывается заверить своей подписью факт отказа от получения заказного письма с пометкой «Судебная повестка», «Повестка ТЦК», работник объекта почтовой связи делает отметку «Адресат отказался» и не позднее чем в течение следующего рабочий день возвращает его отправителю.

В случае невручения заказного письма с пометками «Судебная повестка», «Повестка ТЦК» такие отправления вместе с бланком сообщения о вручении возвращаются по обратному адресу в порядке, определенном настоящими Правилами, с указанием причины невручения.

Напомним, до конца года Кабмин планирует отправить 900 тысяч повесток.

Как сообщили «Судебно-юридической газете», от административных штрафов и других санкций в общий фонд бюджета поступило 2,6 млрд грн, но отдельно средства от уплаты штрафов от ТЦК не учитываются.

Автор: Наталя Мамченко

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