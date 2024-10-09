У Google Docs появилась возможность добавлять вкладки в большие документы

Google добавила новую функцию для Docs, которая упростит разбивку информации на отдельные разделы и дальнейший поиск и доступ к ней.

Google вводит новую функцию в Docs, которая позволяет пользователям создавать вкладки для лучшей организации и удобного доступа к информации. Об этом пишет Engadget.

Компания вводит вкладки в Docs, облегчая поиск требуемой информации в документах.

Вкладки займут левую часть интерфейса Google Docs и позволят пользователям создавать несколько вкладок для более детальной организации информации. К примеру, менеджеры проектов смогут создать вкладки для бюджета, ролей и обязанностей, а также целей и ключевых дат, что будет способствовать лучшей координации в команде.

Авторы также могут использовать вкладки для структуризации своих проектов, в частности контуры, профили персонажей и другие важные заметки.

Доступ к вкладкам можно получить в десктопной версии редактора, нажав на символ точки, расположенный в верхнем левом углу экрана документа.

При наведении на этот символ, ранее обозначаемом как "показать структуру документа", теперь будет отображаться надпись "Показать вкладки и структуру".

Новая функция уже распространяется и доступна всем пользователям Google Workspace, а также всем пользователям с личными аккаунтами Gmail в течение следующих 15 дней.

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