Honda отзывает 1,7 млн авто из-за проблем с управлением

В США Honda отзывает автомобили из-за дефектов рулевого редуктора.

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Компания Honda объявила об отзыве около 1,7 миллиона автомобилей в США из-за проблем с системой рулевого управления, которые могут повысить риск аварии. Об этом сообщает Reuters.

Отзыв касается нескольких популярных моделей, в частности Civic Type R, Acura Integra и CR-V 2022-2025 годов. В Honda отметили, что блок рулевого редуктора мог быть изготовлен с нарушениями, что приводит к чрезмерному внутреннему трению и затрудняет управление автомобилем.

Дилеры компании бесплатно заменят изношенную зубчатую пружину и, при необходимости, перераспределят или добавят масло для устранения проблемы.

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