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В Киеве с 10 октября частично ограничат движение по улице Василия Касияна из-за ремонта покрытия

23:30, 9 октября 2024
На участке дороги дорожники будут проводить текущий ремонт асфальтобетонного покрытия.
В Киеве с 10 октября частично ограничат движение по улице Василия Касияна из-за ремонта покрытия
Источник фото: kyivcity.gov.ua
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Из-за текущего ремонта асфальтобетонного покрытия в столице с 10 октября частично ограничат движение по улице Василия Касияна на участке от улицы Лятошинского до улицы Героев Мариуполя. Об этом сообщили на сайте КГГА.

Отмечается, что ограничения на этом участке будут действовать с 10 октября с 07:00 до 20:00 и 11 октября с 22:00 до 07:00 12 октября.

Участников дорожного движения просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», из-за погодных условий в Киеве перенесли дорожные работы на Набережном шоссе.

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Киев дороги Киевавтодор

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