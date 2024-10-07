Из-за погодных условий в Киеве перенесли дорожные работы на Набережном шоссе

В крайней левой полосе на Набережном шоссе частично должны были ограничить движение транспорта до 11 октября.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

Из-за погодных условий в Киеве перенесли дорожные работы по Набережному шоссе. Там из-за ремонта дорожного покрытия должны были частично ограничить движение транспорта.

Как сообщали в КГГА, ограничение должно было действовать с 20:00 7 октября до 8:00 11 октября в крайнем левом ряду Набережного шоссе, на участке от эстакадного заезда на Днепровский спуск до выезда с моста Метро (в направлении Подола).

Дату начала работ объявят дополнительно.

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