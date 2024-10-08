Работодателей смогут штрафовать за отказ отпустить работника на судебные заседания – парламент рассмотрит законопроект о суде присяжных

Для граждан будут введены штрафы в случае игнорирования обязанности быть присяжным.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов 7 октября зарегистрировал в парламенте проект постановления о принятии за основу законопроекта

3843 о суде присяжных.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», речь идет о модели суда присяжных по иностранному образцу – то есть, когда решать судьбу обвиняемого будет Скамья присяжных, а председательствующий судья – утверждать вердикт присяжных.

Кто станет присяжным, фактически будет решать «слепой» жребий – выбирать их будет автоматизированная система из реестра, сформированного на базе Государственного реестра избирателей, который ведет ЦИК. Отказаться от такой чести можно будет только при определенных в законе обстоятельствах, например, декретный отпуск или уход за ребенком.

В качестве «пряника» присяжным предлагают платить, исходя из должностного оклада судьи первой инстанции (63 тысячи грн в месяц), а в качестве «кнута» – штрафы в случае игнорирования обязанности быть присяжным.

Если же человек просто «не хочет» или «не может», то это не будет основанием для того, чтобы гражданин не исполнял свой долг, и приведет к штрафу.

К тому же штраф смогут наложить и на работодателя, который не изъявляет желания отпускать своего работника в суд.

Напомним, что другим законопроектом 11387 предлагается размер штрафов за неявку и неуважение к суду значительно увеличить. Так, за проявление неуважения в суд будут штрафовать до 3400 грн., за повторное нарушение – 6800 грн. В случае неприбытия по вызову судьи штраф составит до 12 112 грн (сейчас – до 6056 грн).

Работодатели должны будут предоставить списки работников

Итак, Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики, возглавляемый бывшим судьей Денисом Масловым, внезапно решил рекомендовать к принятию в первом чтении внесенный еще в июле 2020 года законопроект 3843 о суде присяжных. Состав Скамьи присяжных будет формироваться на основе случайного автоматизированного отбора кандидатов в присяжные из числа граждан, постоянно проживающих в соответствующем судейском округе.

«Совершение правосудия гражданином Украины, избранным в качестве присяжного, является не только правом, но и конституционной и гражданской обязанностью» - записали авторы в проекте.

Неприбытие или несвоевременное прибытие для участия в отборе состава Скамьи присяжных или в судебное заседание без уважительных причин будет считаться неуважением к суду и приведет к штрафу.

Один из основных вопросов, который стоял и до полномасштабного вторжения, касается того – где взять присяжных, которые согласились бы участвовать в заседаниях, и имели на это согласие работодателя, ведь им нужно будет отлучаться от работы.

В соответствии с законопроектом, ответственной за формирование и ведение Реестра кандидатов в присяжные будет Государственная судебная администрация, которая будет вести его на основании данных Государственного реестра избирателей и других государственных реестров. Для формирования списка кандидатов в присяжные ГСА и его территориальные органы получат право получать из Реестра информацию об избирателях, содержащую персональные данные. Порядок функционирования системы случайного (слепого) автоматизированного отбора кандидатов в присяжные для их вызова в судебное заседание установит ГСА.

Работодатель (руководитель учреждения или организации независимо от подчинения и форм собственности) обязан будет высвободить кандидата в присяжные и присяжного от работы на время исполнения им обязанностей по осуществлению правосудия. Отказ в освобождении будет считаться неуважением к суду. То есть работодателя смогут привлечь к ответственности.

Кроме того, должностные лица и руководители предприятий, учреждений и организаций обязаны будут по запросу ТУ ГСА предоставить необходимую информацию для составления списков кандидатов в присяжные. За непредоставление, отказ в предоставлении, предоставлении неполной или искаженной информации, а также предоставление информации вне установленных сроков, должностные лица и руководители предприятий, учреждений и организаций будут нести ответственность.

Авторы законопроекта предполагают, что присяжным за время исполнения ими обязанностей в суде выплачивается денежное вознаграждение, рассчитанное с должностного оклада судьи местного суда с учетом посуточного фактически отработанного времени в порядке, определенном ГСА. Также присяжным предлагают возмещать расходы на проезд и съем жилья, выплачивать суточные. Указанные выплаты планируют осуществлять из средств Государственного бюджета Украины территориальными управлениями ГСА. Впрочем, хватит ли на это средств пока неизвестно. Возможно, «бюджет» под присяжных планируют изыскать благодаря штрафам, которые будут выписывать предприятиям.

Следует отметить, что министерство юстиции в своем заключении отметило, что законопроект не поддерживает. Он ведь не предусматривает изменений в УПК.

«Организацию судебной власти и осуществление правосудия в Украине определяет Закон №1402-VIII, а порядок уголовного производства – Уголовный процессуальный кодекс Украины.

Согласно части первой статьи 1 указанного Кодекса, порядок уголовного производства на территории Украины определяется только уголовным процессуальным законодательством Украины. Учитывая указанное, считаем целесообразным нормы относительно состава суда присяжных, требований к присяжному, прав и обязанностей присяжного, порядка отбора присяжных, гарантий независимости и материально-финансового обеспечения присяжного предусмотреть в главе 3 раздела ІІІ Закона № 1402-VIII. Процессуальные вопросы осуществления правосудия судом присяжных, в частности, принятие, вынесение и обжалование вердикта суда присяжных должны быть определены в процессуальном законе» - указали в Минюсте.

Отметим, что присяжные существуют по уголовным делам и сейчас. Так, согласно УПК уголовное производство в суде первой инстанции по преступлениям, за совершение которых предусмотрено пожизненное лишение свободы, осуществляется по ходатайству обвиняемого – судом присяжных в составе двух судей и трех присяжных.

Впрочем, и сейчас найти их достаточно сложно.

«В моем суде уже почти три года нет присяжных, поскольку райадминистрация так и не утвердила список присяжных, потому что никто не хочет соглашаться. Какая Скамья присяжных? Эти дела вообще не будут рассматриваться годами», - комментируют законопроект судьи.

«Когда-то было два народных заседателя, и то нельзя было допроситься, чтобы пришли в судебное заседание, а присяжных – кто будет обеспечивать их явку, и для чего это и кому нужно, непонятно» - отмечают юристы.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.