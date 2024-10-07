Температура опустится до 3 градусов – прогноз погоды на следующие несколько дней

Какая погода ждет украинцев 8 – 11 октября.

Специалисты Украинского гидрометеорологического центра сообщили, какая погода ждет украинцев 8 – 11 октября.

Так, в ближайшую ночь в большинстве районов Левобережья, днем ​​на Сумщине и Харьковщине граждан ожидают дожди. На остальной территории – без осадков.

На западе страны ночью и утром местами туман, температура ночью в западных областях 3-8° тепла, на остальной территории 6-13°, днем ​​16-21°, на севере, северо-востоке страны и в Карпатах 12-17°.

В последующие двое суток преимущественно без осадков; температура ночью 4-11°, на побережье морей 12-16°, днем ​​17-24°, 9 октября в северо-восточной части 14-19°.

Ветер в Украине западный с переходом на юго-восточный, 5-12 м/с, 8 октября на северо-востоке страны местами порывы 15-20 м/с.

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