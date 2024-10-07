Температура опуститься до 3 градусів – прогноз погоди на наступні декілька днів

Яка погода чекає на українців 8 – 11 жовтня.

Фахівці Українського гідрометеорологічного центру повідомили, яка погода чекає на українців 8 – 11 жовтня.

Так, найближчої ночі в більшості районів Лівобережжя, вдень на Сумщині та Харківщині на громадян чекають дощі. На решті території – без опадів.

На заході країни вночі та вранці місцями туман, а температура вночі у західних областях 3-8° тепла, на решті території 6-13°, вдень 16-21°, на півночі, північному сході країни і в Карпатах 12-17°.

У наступні дві доби переважно без опадів; температура вночі 4-11°, на узбережжі морів 12-16°, вдень 17-24°, 9 жовтня у північно-східній частині 14-19°.

Вітер в Україні західний з переходом на південно-східний, 5-12 м/с, 8 жовтня на північному сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

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