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Обрано голову Снігурівського районного суду Миколаївської області

21:11, 7 жовтня 2024
Суд очолила Олександра Бодрова.
Обрано голову Снігурівського районного суду Миколаївської області
Фото: Снігурівський районний суд Миколаївської області
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У Снігурівському районному суді Миколаївської області відбулися збори суддів, на порядок денний яких виносилось питання щодо обрання голови судової установи.

Так, за результатами таємного голосування головою Снігурівського районного суду Миколаївської області обрано суддю Бодрову Олександру Петрівну.

Раніше ми писали, що обрано керівництво Північно-західного апеляційного господарського суду.

Ще ми писали, що обрано голову Красноградського райсуду Харківської області.

Також обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Крім цього, обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області. 

Додамо, також було обрано голову Івано-Франківського апеляційного суду.

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