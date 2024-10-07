Избран председатель Снигиревского районного суда Николаевской области

Суд возглавила Александра Бодрова.

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В Снигиревском районном суде Николаевской области состоялось собрание судей, на повестку дня которого выносился вопрос об избрании председателя судебного учреждения.

Так, по результатам тайного голосования председателем Снигиревского районного суда Николаевской области избрана судья Бодрова Александра Петровна.

Ранее мы писали, что было избрано руководство Северо-западного апелляционного хозяйственного суда.

Еще мы писали, что избран председатель Красноградского райсуда Харьковской области.

Также избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Кроме того, избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

Добавим, еще был избран председатель Ивано-Франковского апелляционного суда.

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