Обрано голову та заступника голови Північно-західного апеляційного господарського суду

Суд очолив Олег Тимошенко, його заступником обрано Аллу Гудак.

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3 жовтня відбулися збори суддів Північно-західного апеляційного господарського суду.

На порядок денний виносились питання, зокрема, про обрання голови суду, заступника голови суду.

Шляхом таємного голосування, на посаду голови Північно-західного апеляційного господарського суду строком на три роки обрано Олега Тимошенка, заступником голови Північно-західного апеляційного господарського суду стала суддя Алла Гудак.

Раніше ми писали, що головою Шостого апеляційного адміністративного суду обрано Олену Кузьмишину, а головою П'ятого апеляційного адміністративного суду - Степана Домусчі.

Ще ми писали, що обрано голову Красноградського райсуду Харківської області.

Також обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Крім цього, обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Додамо, також було обрано голову Івано-Франківського апеляційного суду.

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